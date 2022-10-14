В Новосибирске мобилизовали шестерых сотрудников метрополитена

В новосибирском метрополитене мобилизовали 6 сотрудников. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Девять работников метро пошли на службу в рамках частичной мобилизации. Шестеро получили повестки, еще трое отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Также в метрополитене отметили, что руководство поддерживает сотрудников, выполняющих свой долг. Их семьям оказывают всестороннюю помощь.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на СВО поехали ученые из новосибирского Академгородка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber