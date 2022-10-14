В Новосибирске мобилизовали шестерых сотрудников метрополитена

В новосибирском метрополитене мобилизовали 6 сотрудников.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Девять работников метро пошли на службу в рамках частичной мобилизации. Шестеро получили повестки, еще трое отправились добровольцами на спецоперацию. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Также в метрополитене отметили, что руководство поддерживает сотрудников, выполняющих свой долг. Их семьям оказывают всестороннюю помощь.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на СВО поехали ученые из новосибирского Академгородка.
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