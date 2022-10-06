Ученые из новосибирского Академгородка пошли добровольцами на спецоперацию

В Новосибирске несколько кандидатов наук записались добровольцами на СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в рамках частичной мобилизации призвали сотрудников нескольких институтов СО РАН в Академгородке. Как сообщают «Родные берега» со ссылкой на советника председателя СО РАН по молодежной политике Елизавету Лидер, добровольцами записались даже кандидаты наук.

Больше всего – около двадцати повесток – пришло в ИЯФ СО РАН. Однако среди мобилизованных сотрудников нет ученых. Некоторые кандидаты наук идут на спецоперацию добровольно.

При этом одна повестка все же пришла кандидату наук. По словам Елизаветы Лидер, на него не успели оформить бронь.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что правительство региона усилит работу с семьями мобилизованных.

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