В Новосибирской области усилят работу с семьями мобилизованных

В Новосибирской области усилят работу с семьями военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области усилят работу с семьями военнослужащих, призванных во время частичной мобилизации. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Органам соцзащиты было поручено составить «социальный паспорт» каждой семьи. Мы должны понимать, какие есть потребности у каждой семьи, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме, — сообщили в правительстве.

За помощью каждая семья может обратиться в органы соцзащиты самостоятельно.

В регионе также работает консультационный центр по вопросам мобилизации на базе ДК «Звезда». За несколько дней работы он уже успел принять более тысячи обращений. Еще за помощью и информацией, касающейся мобилизации, сибиряки могут обратиться по телефонам нескольких горячих линий.

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