В консультационном центре в Новосибирске приняли более тысячи обращений от мобилизованных

Центр по вопросам мобилизации в Новосибирске уже успел рассмотреть более тысячи обращений. Фото: Правительство НСО

За первые три дня работы консультационный центр по вопросам мобилизации в Новосибирске уже успел рассмотреть более тысячи обращений. Функционирует он на базе ДК «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища.

— Ни одно обращение мобилизованных граждан не останется вне зоны внимания. В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной Губернатора Новосибирской области — состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан. Так, по итогам первого дня работы принято решение также пригласить представителей налоговых органов — по вопросам, связанным с освобождением от налогов, — отметил замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что для мобилизованных действует несколько горячих линий, куда они также могут обратиться со своими вопросами. К примеру, сибиряки могут позвонить в военкомат по номеру 8 (383) 231-06-88, на единую горячую линию 122, по номеру 8 (383) 238-76-71 в аппарат уполномоченного по правам человека и по телефону 8-383-305-41-51 в ОНФ.

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