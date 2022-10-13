Больше половины новосибирцев поддержали отмену новогодних мероприятий

Новосибирцы поддержали отмену праздничных мероприятий на Новый год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске, несмотря на звание Новогодней столицы России, поддержали традицию других городов отменять пышные празднования. С властями согласны и горожане – каждый второй новосибирец планирует отказаться от корпоративов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

На вопросы о праздновании Нового года – 2023 ответили менеджеры по персоналу и экономически активные граждане из Новосибирска.

Из числа опрошенных, отказавшихся от новогодних гуляний, оказалось чуть больше женщин (55 %), чем мужчин. Также более склонно к такому решению старшее поколение.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что концерт и салют на Новый год отменили, но оставили мероприятия для детей и семей мобилизованных.

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