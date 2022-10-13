Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2022 6:36

В новосибирском Институте теплофизики СО РАН прокомментировали обыски

Предварительно, одного из ученых подозревают в коррупции
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В институте СО РАН в Академгородке прошли обыски.

В институте СО РАН в Академгородке прошли обыски.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 13 октября, в Институт теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН пришли с обысками. Как сообщают «Родные берега», в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ.

Тем временем, в институте загадочно комментируют: журналисты знают больше, чем мы.

– Я не могу подтвердить эту информацию, потому что ее написали «Родные берега», и, видимо, они в курсе. Они, вероятно, больше знают про институт, чем сам институт. Я не знаю ничего, – отрезала в разговоре с КП-Новосибирск пресс-секретарь института.

Ученых Академгородка проверяют не в первый раз. Ранее по подозрению в госизмене был задержан глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк, а месяцем ранее – его заместитель Анатолий Маслов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber