В новосибирском Институте теплофизики СО РАН прокомментировали обыски

В институте СО РАН в Академгородке прошли обыски.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 13 октября, в Институт теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН пришли с обысками. Как сообщают «Родные берега», в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ.
Тем временем, в институте загадочно комментируют: журналисты знают больше, чем мы.
– Я не могу подтвердить эту информацию, потому что ее написали «Родные берега», и, видимо, они в курсе. Они, вероятно, больше знают про институт, чем сам институт. Я не знаю ничего, – отрезала в разговоре с КП-Новосибирск пресс-секретарь института.
Ученых Академгородка проверяют не в первый раз. Ранее по подозрению в госизмене был задержан глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича СО РАН Александр Шиплюк, а месяцем ранее – его заместитель Анатолий Маслов.
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