В Новосибирске белки поменяли цвет шубки на зимний

Зверьки уже поменяли цвет шубок. Фото: Александра ЛИХОВА

Новосибирцы стали замечать, что белки уже сменили цвет своей шубки с оранжевого на серый. Традиционно зверьки «переодеваются» в сентябре-ноябре.

Горожане пушистых красавиц часто встречают в Нарымском сквере. Там белки, привыкшие позировать фотографам за угощения, давно не боятся людей.

В сквере для зверьков сделали специальные домики. Фото: Александра ЛИХОВА

Кстати, сейчас в сквере любительницы орехов могут обзавестись собственной жилплощадью. В этом году для них специально построили уютные бельчатники. Вопрос о «доступном жилье» для грызунов поднимали обеспокоенные новосибирцы, когда в парке снесли старые деревья, где раньше были беличьи гнезда.

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