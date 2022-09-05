В новосибирском сквере срубили деревья с беличьими гнездами

Белки давно поселились в новосибирских парках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нарымском сквере вырубили старые деревья. Когда верхушки уложили на землю, стало видно: на них были беличьи гнезда. Жители города переживают за животных - впереди зима. Корреспондент КП-Новосибирск пообщалась с чиновниками и волонтерами, чтобы узнать, почему срубили деревья и есть ли опасность для белок.

ПАРК ЛЮБЯТ - ГНЕЗДА ЛЕТЯТ

Первым на вырубку деревьев обратил внимание новосибирец Сева Мокин. Он выложил в соцсетях фотографии из Нарымского сквера. На кадрах видно, что на территории идет вырубка деревьев. На срубленных ветках горожанин увидел гнезда белок и тут же сделал предположение:

- Теперь белкам грозит медленная смерть, поскольку им (и молодым бельчатам - потомству этого года) элементарно негде спрятаться от холодов. Белки просто вымерзнут. Друзья, кто может сам или знает умельцев, огромная просьба сделать домики/бельчатники и установить их на стволах деревьев. Нужна высота от 2 метров и выше.

Белок жалко. Зачем же начали рубить деревья? С этим вопросом мы обратились в мэрию Новосибирска. Реконструкция Нарымского сквера началась еще 3 августа.

- Всего запланировано снести 177 сухостойных деревьев, в плане обрезка по формированию кроны для 1695 деревьев и кустарников. Эти работы являются подготовительными для благоустройства сквера, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Гижицкая, начальник отдела проектов озеленения и благоустройства проектной дирекции при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии.

- А как же белки и их гнезда на деревьях? Может быть, в рамках реконструкции будут устанавливать бельчатники?

- Насколько я знаю, бельчатники устанавливают в рамках благотворительных акций. Единственное, что хочу отметить, важно делать это в соответствии с биотехническими рекомендациями, и в парках высота их крепления - от 5 метров и выше. Высота 2 метра для белок небезопасна.

ГНЕЗДО ДЛЯ ВЫВОДКА

Предложение о постройке бельчатников вынес и новосибирский блогер и телеведущий, который все-таки не является экспертом по животному миру. Основной вопрос - насколько тяжело придется белкам без гнезд - мы задали сотруднику Центра реабилитации диких животных. Там не видят ничего катастрофического.

- Белки не впадают в спячку, это раз. Во-вторых, я не помню, чтобы белки активно населяли Нарымский сквер. В основном они живут в «Березовой роще», в Заельцовском и Центральном парках. К тому же у белок есть лапки, и они умеют перебегать в другие, более интересные им места, - объяснила КП-Новосибирск Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

По словам девушки, гнездо нужно белке для того, чтобы вывести потомство. А делают они это в основном весной. Кроме того, белки очень мобильны и легко находят себе новые места.

- В основном они выбирают дупло в трухлявом дереве. Они таскают туда много мусора. Не удивлюсь, если они могут жить даже на чердаках пятиэтажек, - говорит специалист.

При этом Алиса Богомолова считает, что постройка бельчатников - замечательная идея. Главное, изготовить их по всем правилам, а пригодятся они не только для вынужденных переселенцев» но и для других городских белок.

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