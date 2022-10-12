В Новосибирской области при пожаре на складе погиб 49-летний мужчина

При пожаре на складе погиб мужчина. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

В среду, 12 октября, в селе Марусино Новосибирской области при пожаре погиб мужчина. Огонь вспыхнул на складе по улице Автомобилистов.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 13:24. Пожарные прибыли на место и зафиксировали сильное задымление в здании. Открытое горение ликвидировали примерно за час.

Как рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области, в ходе ликвидации обнаружили тело 49-летнего мужчины.

− По предварительным данным, причина пожара − короткое замыкание электропроводки, − сообщили в Следкоме.

По данному факту проводится проверка. Следователь назначил судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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