В Новосибирской области произошел пожар на складе с электрооборудованием

В селе Марусино Новосибирского района произошел пожар на складе. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В среду, 12 октября, в селе Марусино Новосибирского района произошел пожар на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 13:24. Вскоре на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

В здании находятся смежные производственные помещения с электрооборудованием. По приезде пожарные зафиксировали сильное задымление внутри. К работе приступили сотрудники газодымозащитной службы. Их цель – обнаружить очаг возгорания и найти возможных пострадавших.

Огнеборцы ликвидировали открытое горение примерно за час. Предварительная площадь пожара составляет 200 метров квадратных.

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