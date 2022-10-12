В Новосибирской области произошел пожар на складе с электрооборудованием

В селе Марусино Новосибирского района произошел пожар на складе. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В среду, 12 октября, в селе Марусино Новосибирского района произошел пожар на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 13:24. Вскоре на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
В здании находятся смежные производственные помещения с электрооборудованием. По приезде пожарные зафиксировали сильное задымление внутри. К работе приступили сотрудники газодымозащитной службы. Их цель – обнаружить очаг возгорания и найти возможных пострадавших.
Огнеборцы ликвидировали открытое горение примерно за час. Предварительная площадь пожара составляет 200 метров квадратных.
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