Новосибирцы пожаловались на дебошира, который бегает полуголым и разбивает стекла саблей

В Новосибирске полуголый мужчина разбил окна в автомобилях на Кошурникова. Фото: стоп-кадры видео Mash Siberia.

В Новосибирской области снова объявился дебошир с саблей. Он бегает ночью полуголым и разбивает стекла автомобилей в городе, а в деревне бьет окна дачникам. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как он устроил стрельбу в дачном поселке.

С сентября мужчину заметили уже в Новосибирске. Он портит жизнь соседям возле Золотой Нивы на Кошурникова, 27. Об этом один из местных жителей анонимно рассказал КП-Новосибирск.

– Этот бывший военный, который устроил стрельбу на дачах, теперь бушует на Кошурникова, где сейчас проживает. Он ходит со своей саблей, стекла режет, в замочную скважину мочится. И дверь проткнул этой саблей. С ним страшно связываться, он, по рассказам, и жену бьет, и детей, и стекла выбивает, – признался КП-Новосибирск сосед дебошира.

Также очевидцы прислали видео с камер в Telegram-канал Mash Siberia.

Как сообщили КП-Новосибирск знакомые неадекватного мужчины, узнавшие его по видео, у него была дача в селе Орск Мошковского района, но она сгорела около двух недель назад. В СНТ «Рябинка-Этро-1», по словам соседей, он тоже разбивал окна в частных домах. При этом, как отмечают очевидцы, его не раз замечали в пьяном виде за рулем.

– С автоматом по окнам бегал стрелял, председателю окна выбивал одно время, полдеревни окон перебил. Полиция приезжала несколько раз, его забирают и отпускают. Он неуравновешенный, ему обследование проходить надо, – анонимно рассказал КП-Новосибирск дачник.

Кроме того, по селу ходят пугающие истории о поджогах:

– За месяц две дачи сгорели. У тех, кто писал на него заявления, были выбиты стекла, угрозы постоянные, – поделилась с КП-Новосибирск еще одна дачница.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск подтвердили, что в полицию действительно поступали заявления по действиям мужчины на Кошурникова, 27.

– Сотрудники Дзержинского отдела полиции проводят проверки. Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе.

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