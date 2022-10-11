В Новосибирске 66 мобилизованных крестили в храме при НВВКУ

66 мобилизованных новосибирцев стали православными христианами.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мобилизованных новосибирцев крестили в центре формирования и слаживания подразделений при НВВКУ. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской митрополии РПЦ.
Желающих приобщиться к вере крестил в храме при НВВКУ начальник училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва.
– На сегодняшний день 66 человек из числа защитников Отечества изъявили желание стать православными христианами, – рассказали в митрополии.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что некоторых служащих отпускают домой на время, чтобы они смогли повидаться с родственниками.
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