Мобилизованных новосибирцев начали отпускать домой на время

Мобилизованных новосибирцев временно отпускают домой навестить родных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске некоторым мобилизованным мужчинам разрешают съездить домой на время. Об этом КП-Новосибирск сообщила супруга одного из служащих, который сейчас проходит обучение в области.

– В субботу с группы моего мужа отпустили несколько человек домой. Они ему звонили и говорили, как круто лежать в ванне, – рассказала девушка.

Мобилизованных отпускают только на полдня по заявлению, а потом они снова обязаны вернуться в часть.

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