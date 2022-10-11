Мобилизованных новосибирцев начали отпускать домой на время

Мобилизованных новосибирцев временно отпускают домой навестить родных.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске некоторым мобилизованным мужчинам разрешают съездить домой на время. Об этом КП-Новосибирск сообщила супруга одного из служащих, который сейчас проходит обучение в области.
– В субботу с группы моего мужа отпустили несколько человек домой. Они ему звонили и говорили, как круто лежать в ванне, – рассказала девушка.
Мобилизованных отпускают только на полдня по заявлению, а потом они снова обязаны вернуться в часть.
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