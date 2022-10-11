В Новосибирской области увеличилось количество наркопреступлений

В Новосибирской области возросло количество преступлений с наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область попала в список из 10 регионов с наибольшим темпом прироста преступлений, связанных с наркотиками. Прирост составил 24,5 %. Статистику за первые восемь месяцев опубликовали в бюллетене «Состояние преступности в России» на сайте МВД России.

Из всех преступлений оборот наркотиков в регионе занимает 5,3 %. Согласно статистике по регионам за январь-июнь 2022 года, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, составляло 2285. В состоянии наркотического опьянения – 76.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирске риелторы-мошенники обманули 31 человека. Преступников приговорили к лишению свободы от 2,5 до 3 лет условно.

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