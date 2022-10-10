В Новосибирске риелторы-мошенники обманули 31 человека

В Новосибирске лжериелторы кинули на деньги 31 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор по делу риелторов-мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Суд установил, что мошенники действовали под видом риелторов. Они размещали в Интернете фейковые рекламные объявления, предлагая снять квартиру в аренду. Злоумышленники заключали с клиентами договоры. За свои услуги они просили от 5 до 12 тысяч рублей. Как только аферисты получали деньги, они сообщали, что желаемую квартиру снял кто-то другой.

Всего на удочку мошенников попался 31 человек.

− Общий ущерб по делу составил 163,5 тысяч рублей, из которых 25 тысяч рублей возмещены в процессе расследования, − рассказали в прокуратуре.

Лжериелторы частично признали свою вину. Им дали от 2,5 до 3 лет условно с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет.

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