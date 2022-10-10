Следователи начали проверку после смерти второклассника на физкультуре в Сокуре

Трагедия произошла в одной из школ Сокура. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку после гибели второклассника на уроке физкультуры в одной из школ села Сокур. Трагедия произошла в понедельник, 10 октября.

— По факту произошедшего проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в региональном СК.

Напомним, что предварительно у мальчика была сердечная недостаточность. По словам очевидцев, ребенку стало плохо, и он упал. Его тут же понесли в больницу, но не успели.

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