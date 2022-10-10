«Охранник взял его на руки»: очевидцы рассказали о смерти второклассника на физкультуре

Ребенка не успели донести до больницы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В одной из школ села Сокур под Новосибирском произошла трагедия. По словам очевидцев, второклассник умер на уроке физкультуры. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Любить Новосибирск» в понедельник, 10 октября.
— Предварительно, у мальчика оторвался тромб, — указано в сообщении.
КП-Новосибирск отправил запрос в региональный СК: там пояснили, что проводится проверка.
О произошедшем на уроке физкультуры КП-Новосибирск рассказали другие ученики школы.
— Занимался, стало плохо. Охранник понес мальчика в больницу, но не успели донести, умер, — рассказала КП-Новосибирск одна из учениц школы, где произошла трагедия.
Также очевидцы подтвердили информацию, что у ребенка оторвался тромб.
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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