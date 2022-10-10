«Охранник взял его на руки»: очевидцы рассказали о смерти второклассника на физкультуре

Ребенка не успели донести до больницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ села Сокур под Новосибирском произошла трагедия. По словам очевидцев, второклассник умер на уроке физкультуры. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Любить Новосибирск» в понедельник, 10 октября.

— Предварительно, у мальчика оторвался тромб, — указано в сообщении.

КП-Новосибирск отправил запрос в региональный СК: там пояснили, что проводится проверка.

О произошедшем на уроке физкультуры КП-Новосибирск рассказали другие ученики школы.

— Занимался, стало плохо. Охранник понес мальчика в больницу, но не успели донести, умер, — рассказала КП-Новосибирск одна из учениц школы, где произошла трагедия.

Также очевидцы подтвердили информацию, что у ребенка оторвался тромб.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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