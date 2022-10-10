Новосибирцев шокировал водитель, который смотрел порно в пробке

В Новосибирске заметили водителя, смотрящего порно за рулем. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В Новосибирске заметили пожилого мужчину, который смотрел порно за рулем, пока стоял в пробке. Кадры, обличающие водителя, очевидцы прислали в понедельник, 10 октября, в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Кто-то слушает радио, стоя в пробке, а кто-то смотрит любимое кино в ожидании разрешающего сигнала на светофоре, – прокомментировали ситуацию свидетели интимного действия.

В основном комментаторы разозлились на оператора, который выложил в сеть кадры с водителем. Его назвали шпионом и нарушителем частной жизни. В то же время некоторые новосибирцы возмутились поведением мужчины, ведь в автомобилях, проезжающих рядом, могли оказаться дети.

Напомним, ранее новосибирцы заметили барабанщика за рулем. В том случае комментаторы тоже остались недовольны оператором, который «лезет не в свое дело».

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