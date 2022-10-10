Новосибирцы заметили в пробке водителя с барабанными палочками

В Новосибирске заметили водителя-музыканта, стучащего по рулю барабанными палочками. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на улице Фрунзе заметили водителя, который проводил время в пробке с пользой, стуча по рулю барабанными палочками. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

– Большинство ударников так ритмы отрабатывают, – заметили новосибирцы в комментариях.

Музыканты добавили, что тоже так делали, когда нужно было держать себя в форме. Большинству комментаторов не понравилось, что оператор снимал происходящее на видео.

– Бесят такие, кто в окна заглядывает, – высказались подписчики сообщества.

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