В СГК прокомментировали провалившийся под асфальт и сгоревший коммунальный грузовик

Машина сначала ушла под асфальт, а потом загорелась. Фото: "АСТ-54"

В СГК прокомментировали ЧП с провалившимся под асфальт и сгоревшем автомобиле коммунальщиков. Напомним, произошло все поздно вечером 7 октября на улице Кропоткина. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

— Из-за размыва грунта просел асфальт и автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму. Затем произошло столкновение горящего грузовика со спецавтомобилем бригады теплосетевого подразделения. Пожар был оперативно потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС. Автомобиль СГК получил незначительные повреждения, — пояснили КП-Новосибирск в СГК. — На место был вызван наряд ГИБДД, никто не пострадал.

Трубопровод также оперативно перекрыли. Сейчас специалисты занимаются устранением повреждений, сколько на это потребуется времени — будет известно позже. Пока без горячей воды и отопления остались 43 дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске грузовик коммунальщиков провалился под асфальт и загорелся

Вместе с ним сгорел еще один грузовик (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер