В Новосибирске грузовик коммунальщиков провалился под асфальт и загорелся

В Новосибирске на улице Кропоткина грузовик коммунальщиков сначала ушел под асфальт, а потом загорелся. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Кропоткина грузовик коммунальщиков сначала ушел под асфальт, а потом загорелся. ЧП случилось поздно вечером в пятницу, 7 октябре. Произошедшее засняли и выложили в сеть очевидцы.

— На улице Кропоткина ГАЗ коммунальщиков провалился под асфальт, а затем сгорел вместе с ещё одним грузовиком, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

В СГК объяснили, что случилось с машиной:

— Из-за размыва грунта просел асфальт и автомобиль аварийно-выездной бригады СГК провалился передними колесами в яму. Затем произошло столкновение горящего грузовика со спецавтомобилем бригады теплосетевого подразделения. Пожар был оперативно потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС. Автомобиль СГК получил незначительные повреждения, — пояснили КП-Новосибирск в СГК. — На место был вызван наряд ГИБДД, никто не пострадал.

Без горячей воды и отопления остались 43 дома.

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