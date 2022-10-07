В Новосибирске учат бальзамировать и красить умерших людей

В новосибирской академии ритуального мастерства учат бальзамировать и красить умерших людей. Фото: Сибкрай

Недавно в Новосибирске открылась академия ритуального мастерства «Белый путь». На одном из направлений учат бальзамировать и красить умерших людей. Об особенностях необычной работы рассказал «Сибкрай».

Тела погибших приводят в порядок, убирают имеющиеся на них повреждения. А потом наносят макияж и делают прическу. Все это необходимо для того, чтобы в памяти родственников и друзей сохранился приятный образ покойного.

Посмертный макияж делают вне зависимости от возраста и пола. Здесь важно учесть пожелания родных и не переборщить.

− Самая большая опасность, которая здесь таится, – это выбрать неестественные цвета, − отметили в публикации.

Например, при жизни губы мужчины имеют коричневатый или синеватый оттенок. Чтобы получить нужный цвет, понадобится специальная краска холодного тона.

Для людей, умерших от онкологии и лишившихся волос, изготавливают парики. Также им делают брови.

Ранее руководитель Академии ритуального мастерства рассказала об особенностях нового центра в Новосибирске.

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