Руководитель Академии ритуального мастерства рассказала об особенностях нового центра в Новосибирске

Названы особенности новой Академии ритуального мастерства в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно в Новосибирске открылась Академия ритуального мастерства «Белый путь». Ее руководитель Юлия Карпович рассказала Infopro54, в чем особенность нового центра по подготовке специалистов сферы ритуальных услуг.

Напомним, обучение будет проходить по пяти направлениям: руководитель ритуального предприятия, организатор похорон, маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер.

Академия официально получила лицензию Министерства образования Новосибирской области и статус учреждения по повышению квалификации.

В конце специалистам будут выдавать удостоверение.

− Сейчас мы как раз работаем на внешний рынок с выдачей удостоверений. Мы хотим не только отвечать на спрос, но и пытаться формировать этот спрос на рынке ритуальных услуг, − отметила Юлия Карпович.

Женщина сообщила, что центр уже выпустил специалистов рынка ритуальных услуг из Томской, Кемеровской и Иркутской областей. Не исключено, что в будущем появятся новые направления обучения.

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