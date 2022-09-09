В Новосибирске открылась первая академия обучения похоронному искусству

В Новосибирске открылась академия обучения похоронному искусству “Белый путь”. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске открылась академия обучения похоронному искусству “Белый путь”. Там будут готовить специалистов сферы ритуальных услуг.

- Учебный центр создан с целью подготовки специалистов новой формации, развития профессиональных компетенций, необходимых в сфере ритуальных услуг, и их дальнейшего совершенствования, - сообщается на сайте “Мемориальной службы “ИМИ”.

Обучение будет проходить по пяти направлениям: руководитель ритуального предприятия, организатор похорон, маркетинг в ритуальной сфере, танатопрактик-бальзамировщик и церемониймейстер. Рассчитаны курсы на 16 и 24 часа, после их окончания специалистам выдадут удостоверение.

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