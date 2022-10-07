В Новосибирске мобилизованный мужчина рассказал, чем кормят в военном училище

Мобилизованный новосибирец рассказал о питании в призывном пункте НВВКУ. Фото: предоставлено КП-Новосибирск

Мобилизованный новосибирец рассказал о питании в призывном пункте НВВКУ. Он сообщил, что в их рацион входят разные продукты и напитки.

— На завтрак могут дать лапшу, яйца, хлеб с маслом и чай. Иногда дают кашу с какой-нибудь свежей капустой. На обед обычно суп, какая-то крупа с тушенкой, овощи, кукуруза или горошек, опять же хлеб, небольшая коробка сока и чай, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк. — На ужин могут дать рис с гарниром, макароны с каким-нибудь соусом, хлеб с маслом и чай.

Питанием в училище сибиряки довольны. Кроме того, к ним часто на встречи приезжают близкие, которые также привозят с собой вещи и продукты. Среди них можно найти как привычные консервы, колбасу и сыр, так и разные сладости.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что с началом частичной мобилизации в Новосибирске открылись несколько пунктов сбора посылок для солдат. Волонтеры со всей области приносят то, чем могут помочь на фронте, причем не только покупают вещи, но и делают их сами. К примеру, пенсионерки из села Новоспасск вяжут для военнослужащих носки. А дети из разных школ и детских садов области отправляют солдатам письма.

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