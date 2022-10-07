Связано с любовью: в Новосибирске волонтеры отправляют в Донбасс носки, шапки и тепловизоры для мобилизованных

Добровольцы отправляют на фронт все самое необходимое. Фото: предоставлено Светланой ФЕТИСОВОЙ.

С началом частичной мобилизации в Новосибирске открылись несколько пунктов сбора посылок для солдат. Волонтеры со всей области приносят то, чем могут помочь на фронте, причем не только покупают вещи, но и делают их сами. Рассказываем о самых необычных вещах.

Сибирячка сама вяжет носки для солдат. Фото: Предоставлено Еленой Янцен

Предстоящая зима морозная, поэтому прежде всего волонтеры заботятся об одежде. 57-летняя пенсионерка Елена Янцен из села Новоспасск Барабинского района вместе с несколькими односельчанками-организовала небольшой цех, в котором вяжет шерстяные носки.

- У нас раньше был кружок по вязанию. Мы обзвонили его участниц, нашли желающих, кто готов помогать и приносить пользу. Первую партию - 8 пар - мы уже отправили. Сейчас есть еще 18 пар, до воскресенья-будем продолжать вязать. Отправляем сначала в Барабинск, оттуда они идут в Новосибирск, в пункт сбора на проспекте К. Маркса. Сегодня дети принесли из школы фигурные письма солдатам, их мы тоже упакуем со следующей партией носков, - рассказала КП-Новосибирск Елена Янцен.

Неравнодушные люди покупают пряжу для носков. Фото: Предоставлено Еленой Янцен

Елена в основном вяжет из пряжи темных цветов - для парней. Но есть в посылках и светлые носочки.

- Я не могу сказать, что яркие цвета не подходят, человек ведь может передать нам пряжу от чистого сердца. Поэтому двое из нас вяжут носки для девушек-медработниц, - говорит Елена.

На каждой вещичке волонтеры стараются оставить послание бойцам. Фото: Предоставлено Светланой Фетисовой

Небольшой пункт помощи открылся и в храме Михаила Архангела на улице Большевистской в Новосибирске. Заходя на службу, прихожане приносят в кабинет настоятеля вязаные вещи, консервы, галеты и мыло. Некоторые вещи, например носки и шапки, связаны вручную.

В каждой посылке обязательно есть письмо с иконками. Фото: Предоставлено Светланой Фетисовой

- Посылки бойцам собирали прихожане по благословению отца Павла, настоятеля храма. Помогали также жители домов № 225 по улице Кирова и 125/1 по улице Выборной. Они вязали носочки, покупали на личные средства все по списку. В каждую коробочку вкладывалась иконка с молитвами, а в каждый носочек - бумажка с надписью «Спаси и сохрани», - поделилась с КП-Новосибирск Светлана Фетисова, прихожанка храма Михаила Архангела.

Список того, что должно содержаться в посылке. Фото: Предоставлено Светланой Фетисовой

Но помогают не только базовыми принадлежностями. Бизнес отказывается от новогодних корпоративов в пользу покупки техники, например- тепловизоров.

- Мы подсчитали, что стоимость одного корпоратива - как раз два тепловизора. Одна штука, качественная, стоит от 200 до 220 тысяч рублей. Абсолютно все сотрудники поддержали эту идею. Мы не правительственная структура, а акционерное общество, и нам проще: знаем ходы, как дешевле и быстрее привезти армии тепловизоры и беспилотники. А вообще хотим обратиться к новосибирскому бизнесу, чтобы тоже помогали, - пояснил КП-Новосибирск Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Один тепловизор стоит около 200 тысяч рублей. Фото: Предоставлено Александром Зыряновым

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