Около 350 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку

В Новосибирской области отсрочку получили 350 мобилизованных.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Новосибирской области около 350 человек получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
– По информации нашего областного военкомата, около 350 получили отсрочку от призыва, – сообщила омбудсмен.
Как уточнила Нина Шалабаева, с 21 сентября она получила около 100 обращений от мобилизованных.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что более 2000 новосибирцев были призваны в рамках частичной мобилизации уже к 28 сентября.
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