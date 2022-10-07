Около 350 мобилизованных новосибирцев получили отсрочку

В Новосибирской области отсрочку получили 350 мобилизованных. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирской области около 350 человек получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

– По информации нашего областного военкомата, около 350 получили отсрочку от призыва, – сообщила омбудсмен.

Как уточнила Нина Шалабаева, с 21 сентября она получила около 100 обращений от мобилизованных.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что более 2000 новосибирцев были призваны в рамках частичной мобилизации уже к 28 сентября.

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