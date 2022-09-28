Более 2000 новосибирцев призваны в рамках частичной мобилизации

2 тысячи человек мобилизовали в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области более 2000 мужчин призвали после объявления частичной мобилизации. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
– Если говорить конкретно про Новосибирскую область, то призвано уже более двух тысяч новосибирцев, – сообщил Евгений Кудрявцев.
Напомним, женщин пока не призывают, но добровольцы находятся на учете. Также военный комиссар уточнил, что мобилизации подлежат граждане до 65 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер