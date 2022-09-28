Более 2000 новосибирцев призваны в рамках частичной мобилизации

2 тысячи человек мобилизовали в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области более 2000 мужчин призвали после объявления частичной мобилизации. Об этом в прямом эфире телеканала ОТС сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

– Если говорить конкретно про Новосибирскую область, то призвано уже более двух тысяч новосибирцев, – сообщил Евгений Кудрявцев.

Напомним, женщин пока не призывают, но добровольцы находятся на учете. Также военный комиссар уточнил, что мобилизации подлежат граждане до 65 лет.

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