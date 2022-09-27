В Новосибирской области на военную службу принимают добровольцев всех возрастов

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, что в нашем регионе на службу приходит множество добровольцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, что в нашем регионе на службу приходит множество добровольцев. Принять на службу могут человека, даже в том случае, если он не проходит по установленным возрастным критериям. Основным принципом отбора является здоровье.

— Если гражданин добровольно желает пойти служить, мы обязаны ему предоставить такую возможность, несмотря, допустим на его возраст. Единственным ограничением может стать состояние здоровья. Если здоровье не позволяет проходить службу в вооружённых силах, мы будем вынуждены ему отказать, — пояснил военный комиссар в эфире телеканала ОТС.

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