Военный комиссар Новосибирской области рассказал, кого мобилизуют в первую очередь

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал о том, кого и в какую очередь призывают на службу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал о том, кого и в какую очередь призывают на службу во время частичной мобилизации.

— Когда военный комиссариат начинает подбор специалистов на нужные должности, сначала выбор делается в пользу граждан до 35 лет, которые отслужили в армии и имеют боевой опыт, — пояснил Евгений Кудрявцев в эфире телеканала ОТС. — Но если таких людей не хватает, то внимание начинает обращаться на следующую категорию. Вторая очередь — это люди до 45 лет. И так далее, пока нужное количество людей не будет набрано. Кроме того, есть остродефицитные специальности. Гражданин, не служивший в вооруженных силах и имеющий категорию «Ограничено годен к военной службе» по закону подлежит призыву по частичной мобилизации. Основной критерий — это востребованность его военно-учетной специальности.

Ранее военком Новосибирской области рассказал, куда отправят мобилизованных. Подготовка будет длиться не менее 14 дней.

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