В Новосибирске новых хозяев нашли собаке Дине, которой оторвало часть лапы поездом

В Новосибирске спасли собаку Дину, которая попала под поезд, когда бежала за бросившей ее хозяйкой. Фото: Наталья Ким / Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск.

В Новосибирске нашли новый дом собаке Дине, которую хозяйка хотела усыпить из-за инвалидности. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщили в группе «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, 4 октября Дина выпрыгнула из поезда, а ее хозяйка даже не подумала за ней вернуться.

– Диночка вчера поехала в семью, второй собачкой к небольшому, очаровательному мальчишке (кастрирован). Там она отлично себя чувствует, – сообщила волонтер Наталья Ким.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Дине отрезали три пальца. Когда ее прежняя хозяйка узнала об этом, то отказалась забирать ее и попросила усыпить питомца.

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