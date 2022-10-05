В Новосибирске собака попыталась догнать уехавшую в поезде хозяйку и потеряла часть лапы

В Новосибирске собака потеряла часть лапки, пытаясь догнать уехавшую в поезде хозяйку. Фото: Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск

В Новосибирске собака потеряла часть лапки, пытаясь догнать уехавшую в поезде хозяйку. Душераздирающую историю рассказали волонтеры из группы «Помощь питбулям и стаффам. Новосибирск».

Все произошло утром во вторник, 4 октября. Собака выпрыгнула из движущегося поезда в районе железнодорожного вокзала. Хозяйка животного не попыталась решить данную проблему и как ни в чем не бывало поехала дальше.

Собачка осталась на перроне. Она побежала за поездом и сильно травмировала лапы. Бедняжку подобрали сотрудники почтового багажного вагона. Спустя некоторое время за ней приехала одна из местных жительниц. Девушка отвезла малышку в ветеринарную клинику.

Животному ампутировали три пальца. Вскоре удалось найти хозяйку собаки. Но когда женщина узнала об операции, то попросила усыпить питомца. Мол, теперь это инвалид, который будет мучиться всю оставшуюся жизнь.

Просьба хозяйки шокировала волонтеров. Они приняли решение помочь брошенной собаке.

− Врачи спасли ей лапку, и она даже хромать не будет. Теперь предстоит небольшая реабилитация. После этого малышка будет готова искать ответственную семью, которая не предаст и не усыпит, − написали они в группе «ВКонтакте».

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