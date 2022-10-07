Инфекционист рассказал, когда закончится шестая волна коронавируса

Шестая волна коронавируса оказалась слабее пятой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестая волна коронавируса стала слабее предыдущей и уже идет на спад. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко.

– На плато страна вышла из-за высокой заболеваемости в Москве. Затем столица пошла на снижение, но стали прирастать регионы. Это продержало общероссийскую заболеваемость на пике еще две-три недели. Конечно, значительным снижение в Алтайском крае назвать нельзя, но тенденция уже есть. Количество новых случаев не прирастает, – считает Шевченко.

Шестая волна может завершиться в конце октября – ноябре. По приросту заболеваемости она оказалась слабее, чем пятая. Во время шестой волны в Алтайском крае 92% всех заразившихся лечились амбулаторно, а у большинства пациентов, попавших в больницу, ковид обострил лишь хронические заболевания.

Новая волна коронавируса, по мнению врача, придет уже зимой. В это время важно обезопасить себя и привиться также от гриппа. Подъем заболеваемости ожидают в конце декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о последних данных о коронавирусе в Новосибирской области на 7 октября 2022 года.

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