Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 октября 2022 года: от болезни умерла 83-летняя женщина

415 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 октября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 415 человек, среди них 38 детей. Выздоровели за то же время 1042 человек.а

— За день скончалась женщина в возрасте 83 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5719 человек, — передает региональный оперативный штаб.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 451 человек, в том числе 18 детей. В отделениях реанимации находятся 13 человек. На ИВЛ – 1 пациент.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 415 человек

Количество пациентов в реанимации: 13 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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