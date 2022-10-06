В Новосибирске в переходе на площади Ленина демонтировали киоски, закрывавшие портреты героев России. Фото: "Мэр и Я" // Телеграм-канал.

В четверг, 6 октября, стало известно о демонтаже киосков в переходе на площади Ленина в Новосибирске. Об этом сообщил начальник метрополитена города Аркадий Чмыхайло.

По его словам, некоторые сотрудники халатно отнеслись к исполнению своей работы. Чмыхайло поручил срочно демонтировать киоски.

– В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду, – сказал начальник Новосибирского метрополитена.

Он подчеркнул, что портреты на стене перехода обновят.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы пожаловались на то, что устанавливаемые в переходе метро на Площади Ленина торговые палатки перекрыли портреты героев России.

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