Новосибирцев возмутили торговые ряды в метро, закрывшие портреты героев РФ

Новосибирцев возмутили торговые ряды в переходе метро, которые закрывают портреты героев России. Фото: АСТ-54

Новосибирцы пожаловались на то, что устанавливаемые в переходе метро на Площади Ленина торговые палатки перекрывают портреты героев России. Пост появился в группе «АСТ-54».

Как видно на фото, слева на стене висят плакаты с изображением военнослужащих и их историей. Прямо перед ними начали устанавливать конструкции для торговых рядов.

− Наплевательское отношение к памяти о героях, − отметил автор поста.

Это возмутило местных жителей. Свое недовольство они выразили в разделе комментариев.

− Срочно убрать эти киоски!

− Надеюсь, на эту проблему обратят внимание, − высказались новосибирцы.

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