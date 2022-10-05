Новосибирцев возмутили торговые ряды в метро, закрывшие портреты героев РФ

Новосибирцев возмутили торговые ряды в переходе метро, которые закрывают портреты героев России. Фото: АСТ-54
Новосибирцы пожаловались на то, что устанавливаемые в переходе метро на Площади Ленина торговые палатки перекрывают портреты героев России. Пост появился в группе «АСТ-54».
Как видно на фото, слева на стене висят плакаты с изображением военнослужащих и их историей. Прямо перед ними начали устанавливать конструкции для торговых рядов.
− Наплевательское отношение к памяти о героях, − отметил автор поста.
Это возмутило местных жителей. Свое недовольство они выразили в разделе комментариев.
− Срочно убрать эти киоски!
− Надеюсь, на эту проблему обратят внимание, − высказались новосибирцы.
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