В Новосибирске жителям домов на улице Гоголя дали отопление спустя две недели

В Новосибирске жителям домов № 49 и № 39 на улице Гоголя дали отопление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске жителям домов № 49 и № 39 на улице Гоголя дали отопление. Ранее горожане на протяжении двух недель жаловались на холодные батареи. Когда весь город по плану уже подключили к теплу, им приходилось спасаться обогревателями.

В диспетчерской сибирякам говорили, что проблема в том, что нет параметров давления на ТЭЦ. В СГК в ответ на запрос КП-Новосибирск пояснили, что проблемы с параметрами теплоснабжения по этим домам действительно были.

— Провели регулирование, в домах должны были произвести перезапуск отопления, — отметили в СГК.

Утром в среду, 5 октября, жители домов сообщили, что отопление им действительно полностью дали.

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По словам сибиряков, тепло в квартирах дают от случая к случаю и батареи едва ли нагреваются (подробнее).

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