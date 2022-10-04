Жители Центрального района Новосибирска жалуются на отсутствие отопления

Жители домов № 49 и № 39 на улице Гоголя в Новосибирске замерзают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители домов № 49 и № 39 на улице Гоголя в Новосибирске замерзают. Уже пошел второй месяц осени, но люди жалуются на то, что у них до сих нет отопления.

— У нас отопление вроде бы как дали, но, по сути — батарее еле теплые. И то, в одной квартире — не во всех комнатах. Так, ото дня ко дню вроде как начинает теплеть, а потом опять остывают батареи. Мы все это время спасаемся только обогревателями, — рассказала КП-Новосибирск старшая по дому № 49. — Звонили в диспетчерскую, нам там сообщили, что проблема в том, что нет параметров давления на ТЭЦ. Уже не знаем, что делать!

КП-Новосибирск направила запрос в Сибирскую генерирующую компанию, чтобы разобраться в произошедшем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер