В Новосибирске рядом с «Роял Парком» загорелся «Лексус»

До прибытия пожарных тушить машину помогали очевидцы. Фото: кадр из видео

В Новосибирске рядом с ТРК «Ройл Парк» вспыхнул «Лексус». По словам очевидцев, до прибытия пожарных тушить машину помогали очевидцы. Проезжающие мимо автомобилисты останавливались и своими огнетушителями помогали водителю справиться с огнем.

— Два пожарных расчета приезжали тушить, зевак очень много было, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

Напомним, что в августе вспыхнула припаркованная на улице Дуси Ковальчук иномарка. Пожарные потушили машину за несколько минут. От огня серьезно пострадал только моторный отсек.

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