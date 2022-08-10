В Новосибирске загорелась иномарка, припаркованная у дороги

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук загорелась припаркованная у дороги иномарка. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук загорелась припаркованная у дороги иномарка. ЧП случилось вечером в среду, 10 августа. Это засняли очевидцы и выложили в соцсети.

— На улице Дуси Ковальчук загорелся седан nissan laurel, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что от машины валит густой дым, а передняя часть авто охвачена огнем.

— Сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Уже через три минут пожарный расчёт был на месте происшествия. В течение трёх минут открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнём поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра, — пояснили в областном МЧС.

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