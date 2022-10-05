При пожаре в Заельцовском районе Новосибирска погиб мужчина

В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в жилом доме. Фото: АСТ-54

Стали известны подробности пожара в жилом доме на улице Дуси Ковальчук, 89. О произошедшем КП-Новосибирск рассказали в ГУ МЧС России по региону. Напомним, возгорание произошло в среду, 5 октября.

Сообщение о ЧП в Заельцовском районе поступило в 12:22. Спустя пару минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

В МЧС уточнили, что горела квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. Оттуда огнеборцы эвакуировали мужчину без признаков жизни. Позже медики констатировали его смерть.

− Горение происходило на балконе на площади пять метров квадратных. В течение 13 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.

Из-за сильного задымления эвакуировали 15 жильцов с верхних этажей. Никто из них не пострадал.

В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 21 огнеборец. Причину ЧП будет выяснять Следственный комитет.

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