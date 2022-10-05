В Заельцовском районе Новосибирска загорелся балкон в жилом доме

В жилом доме в Заельцовском районе произошел пожар. Фото: АСТ-54

В среду, 5 октября, в жилом доме, расположенном по адресу Дуси Ковальчук, 89, произошел пожар. Как сообщили в группе «АСТ-54», загорелся балкон на четвертом этаже.

По словам очевидцев, дым валил и из других окон квартиры. На место прибыло несколько пожарных расчетов.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Причина пожара неизвестна.

В МЧС пока никак не прокомментировали инцидент.

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