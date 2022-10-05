Экс-главу Новосибирского облсуда Шатовкину приговорили к 3 годам лишения свободы условно

Римму Шатовкину приговорили к условному сроку. Фото: Новосибирский облсуд.

В среду, 5 октября, бывшего председателя Новосибирского областного суда Римму Шатовкину приговорили к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком в 3 года. Об этом КП-Новосибирск сообщили в суде.

Заседание прошло в Центральном районном суде города Барнаула. Римму Шатовкину обвинили в превышении должностных полномочий. Помимо условного срока, ей в течение трех лет нельзя будет занимать государственные должности.

По данным следствия, руководительница в 2018 году разгласила тайну следствия и отправила факс в правительство Новосибирской области с предупреждением о проверках и обысках. Незаконно полученные копии документов по уголовному делу попали к подозреваемым из управления по обеспечению деятельности мировых судей региона. Благодаря этому они могли уничтожить часть улик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что на последнем заседании прокурор просил 4 года условно для Риммы Шатовкиной.

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