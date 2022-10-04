Экс-председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной могут дать условный срок. Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru

Экс-председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной могут дать условный срок. Ее уголовное дело рассматриваетя в Центральном районном суде Барнаула. Шатовкину обвиняют в превышении должностных полномочий.

На последнем заседании, состоявшемся 30 сентября, прокурор запросил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать госдолжности в течение трех лет. Об этом сообщает РБК.

Напомним, по версии следователей Римма Шатовкина в 2018 году запросила копии процессуальных документов в одном из районных судов. В них были сведение по уголовному делу о мошенничестве в отношении сотрудника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. При этом, у Шатовкиной не было законных оснований на получение этих сведений. Кроме того, следствие считает, что в 2018 году Римма Шатовкина узнала о том, что в судебном управлении планируются обыски и сообщила об этом в облправительство. Из-за этого могли быть уничтожены ценные улики.

Полномочия судьи Римма сложила в том же 2018 году, а уголовное дело против нее возбудили в 2021. Сама экс-председатель вину не признает.

Следующее судебное заседание назначено на 5 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной возбуждено уголовное дело

Судью подозревают в превышении должностных полномочий (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер