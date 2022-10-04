Экс-председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной могут дать условный срок. Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru
Экс-председателю Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной могут дать условный срок. Ее уголовное дело рассматриваетя в Центральном районном суде Барнаула. Шатовкину обвиняют в превышении должностных полномочий.
На последнем заседании, состоявшемся 30 сентября, прокурор запросил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с запретом занимать госдолжности в течение трех лет. Об этом сообщает РБК.
Напомним, по версии следователей Римма Шатовкина в 2018 году запросила копии процессуальных документов в одном из районных судов. В них были сведение по уголовному делу о мошенничестве в отношении сотрудника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области. При этом, у Шатовкиной не было законных оснований на получение этих сведений. Кроме того, следствие считает, что в 2018 году Римма Шатовкина узнала о том, что в судебном управлении планируются обыски и сообщила об этом в облправительство. Из-за этого могли быть уничтожены ценные улики.
Полномочия судьи Римма сложила в том же 2018 году, а уголовное дело против нее возбудили в 2021. Сама экс-председатель вину не признает.
Следующее судебное заседание назначено на 5 октября.
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