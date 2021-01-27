Против экс-председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной возбуждено уголовное дело

Римма Шатовкина заимала должность председателя с 2012 года. Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru

Постановление о возбуждении уголовного дела подписал руководитель СКР Александр Бастрыкин и направил материалы в региональное СК — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, высшая квалификационная коллегия судей еще в мае прошлого года дала согласие на привлечение к уголовной ответственности бывшего председателя облсуда 62-летней Риммы Шатовкиной. Подозреваемая обжаловала это решение, но в итоге попытки оказались безуспешными.

Шатовкиной инкриминируют превышения должностных полномочий. На основании материалов, собранных следователями ее подозревают в незаконно отправленном в правительство Новосибирской области факсе с предупреждением о проверках и обысках. Громкое дело касалось управления по обеспечению деятельности мировых судей, сотрудники которого подозревались в хищении госсредств.

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