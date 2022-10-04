Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем могут быть опасны растительные жиры

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как растительные жиры влияют на здоровье человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как растительные жиры влияют на здоровье человека. По его словам, эти жиры делятся на хорошие и плохие. К категории первых относятся, к примеру, оливковое и льняное масло. Но только при условии умеренного их потребления — в районе 20 граммов в день.

— Плохие растительные жиры — пальмовое масло и богатые омега жирными кислотами масла — подсолнечное, кукурузное и соевое. Что касается последних, то их присутствие в нашем питании при западной диете здорово повысилось. С этим связывают разные болезни, в том числе возрастные, такие как атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, психические заболевания, — рассказал NEWS.ru изданию Гинзбург.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты особенно полезно есть в холодное время года. По словам специалиста, в осенне-зимний период крайне важно потреблять продукты, богатые витаминами.

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