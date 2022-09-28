Диетолог рассказала, какие продукты полезны для осеннее-зимнего рациона

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты особенно полезно есть в холодное время года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты особенно полезно есть в холодное время года. По словам специалиста, в осенне-зимний период крайне важно потреблять продукты, богатые витаминами.

— Квашеная капуста содержит большое количество витамина С, причем он сохраняется даже лучше, чем если это свежий продукт, за счет кислой среды. Это ферментированный продукт, который важен для микрофлоры кишечника. Если есть такая возможность, хорошо использовать квашеную капусту в осенне-зимнем рационе, — пояснила Наталья Круглова изданию NEWS.ru.

При этом, диетолог отметила, что при приготовлении заготовок нужно обращать внимание на правильность технологии. Поскольку при нарушении этих норм на продуктах может появиться смертельно опасный ботулинический токсин.

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