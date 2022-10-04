Конкурс на строительство нового кампуса НГУ объявили в Новосибирске

В Новосибирске объявили конкурс на строительство нового кампуса НГУ. Фото: Фото: https://gge.ru/press-center

В Новосибирске объявили конкурс на строительство нового кампуса НГУ. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о проекте «Кампус мирового уровня». В рамках первого этапа планируют построить корпус поточных аудиторий, состоящий из пяти этажей. В нем откроют проектный центр, научную библиотеку и переход в новый корпус Новосибирского государственного университета.

Все работы оценивают в 2,4 миллиарда рублей. Средства возьмут из федерального бюджета.

Подрядчика определят до 19 октября. Первый этап строительства планируют завершить в 2025 году.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что главгосэкспертиза одобрила проект строительства кампуса НГУ.

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