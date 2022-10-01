«Труп лежал на обочине»: очевидцы показали видео с места смертельной аварии в Новосибирском районе

Видео с места смертельной аварии на трассе в Новосибирском районе показали очевидцы. Фото: стоп-кадр.

Появилось видео с места смертельной аварии на трассе под Новосибирском. Ранее сообщалось, что там столкнулись «УАЗ» и «Субару». Водитель «Субару» погиб на месте аварии.

– Жуткое зрелище. Машины всмятку, труп лежал на обочине. На месте работают спецслужбы, – рассказали КП-Новосибирск очевидцы, приславшие видео.

По данным ГИБДД, авария произошла, когда водитель «Субару» вылетел на встречку для обгона. Пятеро человек получили травмы в ДТП. Двоих, среди них ребенок 2010 года рождения, госпитализировали.

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