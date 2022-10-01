Один погиб, пятеро пострадали: на трассе под Новосибирском произошло страшное ДТП

В страшном ДТП под Новосибирском погиб мужчина, и пострадали 5 человек. Фото: ГИБДД по НСО.

В субботу, 1 октября, на трассе в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. В столкновении двух машин погиб один человек, а пятеро получили травмы. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

– В 13:20 мужчина 1982 года рождения за рулём «УАЗ» двигался по трассе со стороны п. Барышево в направлении автодороги К-19Р. По предварительной информации, совершая обгон, столкнулся с автомобилем Subaru Forester. «Субару» двигался во встречном направлении, – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель «Субару», мужчина 1964 года рождения. В больницу попали 2 пассажира Subaru – мужчина 1988 года рождения и мальчик 12-ти лет.

Помощь врачей понадобилась водителю «УАЗа» и двум его пассажирам: мужчине 1954 года рождения и женщине 1965 года рождения.

На месте страшной аварии работают сотрудники ГИБДД.

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